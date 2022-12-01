"АвтоВАЗ" готов купить российский банк альянса Renault-Nissan до конца года

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" готов приобрести активы российского банка альянса Renault-Nissan (РН Банк) в текущем году, совет директоров компании одобрил такую возможность, сообщил журналистам гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах форума "Российский промышленник".

Ранее "АвтоВАЗ" получил разрешение купить холдинговую компанию BARN B.V., через которую РН банком владеют Юникредитбанк (40%), французская Renault (30%) и японская Nissan (30%). Соответствующее распоряжение 29 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

"Если будем двигаться быстро, я бы до конца года закрыл эту сделку, мы готовы. На совете (директоров "АвтоВАЗа" - ИФ) уже было одобрение такой возможности. Дальше надо принять необходимые корпоративные процедуры, естественно, подписав соответствующее соглашение. Сейчас это зависит в большей степени от наших партнеров, потому что им тоже надо провести свои корпоративные процедуры", - сказал Соколов журналистам, комментируя сроки возможного закрытия сделки.

Он отметил, что наличие кэптивного банка необходимо "АвтоВАЗу" для взаимодействия с дилерами, осуществления факторинга и работы программ господдержки, в том числе льготного кредитования и лизинга, а также для кредитования дилерских центров, их развития и поддержания их деятельности.

"Бизнес банка является достаточно стабильным и прибыльным. Поэтому это приобретение хорошего актива. "АвтоВАЗ" вообще еще с советских времен имел банк в своей структуре, который так и назывался - "Автовазбанк". Переход РН Банка в периметр бизнеса "АвтоВАЗа" - это вполне логичный этап развития нашей компании. Фактически мы идем по пути "собирания" активов альянса Renault-Nissan, расположенных на территории РФ", - добавил Соколов.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле глава группы Андреа Орчел в ходе телефонной конференции с аналитиками заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. Вместе с тем он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене.

Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам 2021 года банк занимал 56-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 116,2 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец прошлого года составляли 27 млрд рублей.