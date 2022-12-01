Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

"АвтоВАЗ" готов купить российский банк альянса Renault-Nissan до конца года

"АвтоВАЗ" готов купить российский банк альянса Renault-Nissan до конца года
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" готов приобрести активы российского банка альянса Renault-Nissan (РН Банк) в текущем году, совет директоров компании одобрил такую возможность, сообщил журналистам гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах форума "Российский промышленник".

Ранее "АвтоВАЗ" получил разрешение купить холдинговую компанию BARN B.V., через которую РН банком владеют Юникредитбанк (40%), французская Renault (30%) и японская Nissan (30%). Соответствующее распоряжение 29 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

"Если будем двигаться быстро, я бы до конца года закрыл эту сделку, мы готовы. На совете (директоров "АвтоВАЗа" - ИФ) уже было одобрение такой возможности. Дальше надо принять необходимые корпоративные процедуры, естественно, подписав соответствующее соглашение. Сейчас это зависит в большей степени от наших партнеров, потому что им тоже надо провести свои корпоративные процедуры", - сказал Соколов журналистам, комментируя сроки возможного закрытия сделки.

Он отметил, что наличие кэптивного банка необходимо "АвтоВАЗу" для взаимодействия с дилерами, осуществления факторинга и работы программ господдержки, в том числе льготного кредитования и лизинга, а также для кредитования дилерских центров, их развития и поддержания их деятельности.

"Бизнес банка является достаточно стабильным и прибыльным. Поэтому это приобретение хорошего актива. "АвтоВАЗ" вообще еще с советских времен имел банк в своей структуре, который так и назывался - "Автовазбанк". Переход РН Банка в периметр бизнеса "АвтоВАЗа" - это вполне логичный этап развития нашей компании. Фактически мы идем по пути "собирания" активов альянса Renault-Nissan, расположенных на территории РФ", - добавил Соколов.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле глава группы Андреа Орчел в ходе телефонной конференции с аналитиками заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. Вместе с тем он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене.

Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам 2021 года банк занимал 56-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 116,2 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец прошлого года составляли 27 млрд рублей.

Renault-Nissan АвтоВАЗ Максим Соколов РН Банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть снижаются после уверенного подъема накануне

Фондовые индексы США уверенно выросли на заявлениях Пауэлла, завершив ноябрь в плюсе

Фондовые индексы США уверенно выросли на заявлениях Пауэлла, завершив ноябрь в плюсе

Тарифы на коммунальные услуги в России проиндексированы с 1 декабря

Маркировка жидкости для вейпов станет обязательной с 15 декабря

На российском заводе Toyota началась внеплановая проверка

На российском заводе Toyota началась внеплановая проверка

Золото подорожало и завершает месяц в плюсе впервые с марта

Эксперты ЕЦБ пришли к выводу, что биткойн находится "на последнем дыхании"

Эксперты ЕЦБ пришли к выводу, что биткойн находится "на последнем дыхании"

Внесудебное банкротство планируют сделать доступным для граждан с долгами до 1 млн руб.

Рост цен на нефть превышает 3% после выхода данных о снижении запасов в США

Запрет на раскрытие информации для банков с 1 января сменится "ограниченным раскрытием"

Запрет на раскрытие информации для банков с 1 января сменится "ограниченным раскрытием"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });