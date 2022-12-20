Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

КТК в 2022 году отгрузит на экспорт около 57 млн тонн нефти

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), столкнувшийся в этом году с существенными техническими проблемами, недовыполнит первоначальный план по прокачке приблизительно на 10%.

"В весьма непростых условиях нашему коллективу удалось обеспечить перекачку и отгрузку на экспорт порядка 57 млн тонн нефти. Кроме того, 2022 год стал "первым пусковым" в контексте реализации программы устранения узких мест. Общестроительные работы в рамках ПУУМ на ряде НПС завершены, стартовала опытно-промышленная эксплуатация оборудования", - говорится в обращении генерального директора консорциума Николая Горбаня, опубликованном в корпоративном журнале "Панорама КТК".

План на 2022 год предусматривал отгрузку 63 млн тонн.

Во вторник глава "Транснефти" (один из крупнейших акционеров консорциума) Николай Токарев сообщил, что КТК по итогам 2022г прокачает 50-51 млн тонн нефти.

КТК эксплуатирует нефтепровод Тенгиз-Новороссийск протяженностью 1511 км - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на него приходится более 80% поставок нефти РК за рубеж. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год. Реализация ПУУМ обеспечит возможность увеличения прокачки объемов нефти - до 72,5 млн тонн в год по территории Казахстана и до 83 млн тонн в год по территории РФ.

На протяжении последнего года система несколько раз сталкивалась с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов: повреждений выносных причальных устройств при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов и их ликвидации (не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК), а также замены танков плавучести ВПУ, повреждения которых были обнаружены в августе.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Николай Горбань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспорт нефти по системе "Транснефти" за 11 месяцев вырос на 20%

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

Доллар преодолел 69 руб., евро поднялся выше 74 руб. впервые с 11 мая

Доллар преодолел 69 руб., евро поднялся выше 74 руб. впервые с 11 мая

Акции Disney с начала года упали на 45%

Эксперимент по онлайн-торговле вином в РФ могут распространить на маркетплейсы

Эксперимент по онлайн-торговле вином в РФ могут распространить на маркетплейсы

Запасы газа в подземных хранилищах Европы ушли ниже 84%

"Транснефть" получила заявки Польши и Германии на поставки нефти

Нефть Brent подорожала до $79,91 за баррель

Нефть Brent подорожала до $79,91 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях по поводу глобальной рецессии

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях по поводу глобальной рецессии

Пять судов доставят продовольствие из Украины в Тунис, Ливию, Кению, Турцию и Испанию

Пять судов доставят продовольствие из Украины в Тунис, Ливию, Кению, Турцию и Испанию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });