КТК в 2022 году отгрузит на экспорт около 57 млн тонн нефти

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), столкнувшийся в этом году с существенными техническими проблемами, недовыполнит первоначальный план по прокачке приблизительно на 10%.

"В весьма непростых условиях нашему коллективу удалось обеспечить перекачку и отгрузку на экспорт порядка 57 млн тонн нефти. Кроме того, 2022 год стал "первым пусковым" в контексте реализации программы устранения узких мест. Общестроительные работы в рамках ПУУМ на ряде НПС завершены, стартовала опытно-промышленная эксплуатация оборудования", - говорится в обращении генерального директора консорциума Николая Горбаня, опубликованном в корпоративном журнале "Панорама КТК".

План на 2022 год предусматривал отгрузку 63 млн тонн.

Во вторник глава "Транснефти" (один из крупнейших акционеров консорциума) Николай Токарев сообщил, что КТК по итогам 2022г прокачает 50-51 млн тонн нефти.

КТК эксплуатирует нефтепровод Тенгиз-Новороссийск протяженностью 1511 км - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на него приходится более 80% поставок нефти РК за рубеж. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год. Реализация ПУУМ обеспечит возможность увеличения прокачки объемов нефти - до 72,5 млн тонн в год по территории Казахстана и до 83 млн тонн в год по территории РФ.

На протяжении последнего года система несколько раз сталкивалась с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов: повреждений выносных причальных устройств при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов и их ликвидации (не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК), а также замены танков плавучести ВПУ, повреждения которых были обнаружены в августе.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.