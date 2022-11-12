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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

КТК успешно заменил танк плавучести на причальном устройстве №1

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) завершил замену танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве №1 (ВПУ-1), сообщил в субботу журналистам генеральный директор консорциума Николай Горбань.

"Выполнен весь объем работ, ВПУ передано в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера" - сказал он.

К замене танка плавучести на ВПУ-1 консорциум приступил 28 октября. По словам Горбаня, работы заняли продолжительное время в связи с наступлением периода неблагоприятных погодных условий.

"На сегодняшний день подрядчик (ООО "Альянс" - ИФ) переходит к выполнению подготовительных работ по ВПУ-2 на морском терминале. Прогнозировать сроки работ, я думаю, довольно сложно, в связи с тем, что погодные условия здесь нам будут диктовать определенные параметры", - отметил глава консорциума.

КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 22 августа из-за повреждений танков плавучести. Единственный действовавший агрегат морского терминала КТК - ВПУ-3, как сообщалось, способен обеспечить погрузку до 3,5 млн тонн нефти в месяц.

Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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