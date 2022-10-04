"Мегафон" и Yota до конца 2023 года объединят розницу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Телеком-операторы "Мегафон" и его "дочка" Yota объединяют свои розничные сети, говорится в сообщении компании.

Операторы уже запустили три объединенных магазина, до конца 2023 года планируется переформатировать все салоны связи, включая собственную розницу и франшизу.

Также проект включает открытие новых розничных магазинов, однако компания не уточняет прогнозируемые данные по открытию точек, также не уточняется размер инвестиций.

В компаниях считают, что объединение позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%.