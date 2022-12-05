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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Минфин перечислил НРД 3,3 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2025"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента от 22 июня перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3,3 млрд рублей (эквивалент 50,3 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию российских государственных ценных бумаг исполнены в полном объеме, говорится в сообщении.

Президентским указом от 22 июня был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по российским суверенным еврооблигациям осуществляются в рублях.

В конце июня Минфин перечислил НРД рубли для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы - это долларовые выпуски "Россия-2027", "Россия-2047" и "Россия-2028". Осенью министерство уже перечислило НРД выплаты в рублях по номинированным в долларах евробондам с погашением в 2023, 2026, 2043, 2029, 2035, 2030 и 2042 годах, а также по двум выпускам, номинированным в евро, - это еврооблигации "Россия-2027" и "Россия-2032".

Владельцев евробондов Минфин разделил на три группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты поступают в обычном режиме, дополнительных действий от них не требуется.

Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства доводятся НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг в отношении своих депонентов.

Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации.

Министр финансов Антон Силуанов в сентябре отмечал, что иностранные инвесторы на фоне санкционных рисков пока сдержанно относятся к возможности получать выплаты в рублях по суверенным еврооблигациям России.

"Сдержанное очень отношение, поскольку министерство финансов, как и ряд других наших органов, попало под санкции, и взаимодействие с министерством финансов является риском для иностранных держателей долга. Поэтому мы видим очень, так сказать, сдержанное отношение к взаимодействию по получению купонного дохода по облигациям", - говорил он.

Минфин НРД Антон Силуанов
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