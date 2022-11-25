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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Силуанов назвал теоретически возможным обмен замороженными в ЕС и РФ активами

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Обмен замороженными в ЕС и РФ из-за различных ограничений активами теоретически возможен, но это сложная схема, требующая, в том числе, законодательных решений, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Тема рассматривается. Но она посложнее, здесь нужно, во-первых, выверить объем замороженных активов, нужно подтвердить", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

"В принципе это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь, в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом. Непростая ситуация. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения, я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения", - заявил министр.

Антон Силуанов Минфин РФ
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