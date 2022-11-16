Минфин хочет стимулировать замещение евробондов локальными облигациями

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минфин хочет разработать механизмы, которые стимулируют российские компании замещать находящиеся в обращении евробонды локальными долговыми бумагами, это позволит поддерживать ликвидность долгового рынка, которому нужны торгующиеся инструменты, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Российские заемщики с июля получили возможность размещать "замещающие" облигации - это один из способов доводить платежи по евробондам до российских инвесторов, которые перестали получать свои выплаты из-за отказа иностранных депозитариев переводить средства в Национальный расчетный депозитарий на фоне масштабных санкций против России из-за военной операции на Украине.

Моисеев напомнил, что для доведения средств до российских держателей помимо выпуска "замещающих" бондов заемщики могут провести выкуп евробондов или разделить платежи в адрес иностранных и локальных держателей. При этом, по его словам, действующая практика показывает, что большинство компаний выбирают последний вариант, то есть раздельный платеж.

"На первом этапе это, в общем-то, всех устроило, потому что пошла ликвидность, без этого она просто шла в Euroclear и там "морозилась". И обеспечила рекордную прибыль Euroclear, кстати, что вызывает у всех раздражение, безусловно", - сказал замминистра.

Однако этот вариант не решает проблему доступа к торгам облигациями, отметил Моисеев. Одна из причин, по которой банки, другие участники финансового рынка, в том числе граждане, покупали евробонды - это доступ к ликвидности: "мало кто собирался сидеть в бондах, которые гасятся в 40-х годах", пояснил он.

"Получается так, что расщепление платежей эту проблему не решает и, к сожалению, только очень немногие выпустили "замещающие" облигации. Соответственно, мы сейчас думаем в сторону того, как стимулировать компании все-таки в сторону "замещающих" облигаций, а не расщепления платежей. Потому что для ликвидности долгового рынка и в целом для форматирования балансов участников финансового рынка очень важно не только получать платежи, но еще этими бумагами и торговать. Иначе у нас большая доля ликвидности финансового рынка просто заморожена, что, конечно, довольно плохо. Поэтому думаем в этом направлении", - сказал Моисеев.

"Мы хотим эту тему проработать и проработать механизмы, которые, с одной стороны, не приведут к риску дефолтов со стороны корпораций, но с другой стороны, все-таки в количественном итоге обеспечат выпуск "замещающих" облигаций. Но пока только начинаем об этом думать", - сообщил замминистра.

Заместители

Некоторые российские компании уже протестировали возможность замещения евробондов локальными облигациями. Круг их пока достаточно узок, хотя среди воспользовавшихся этим механизмом есть и важнейшие для рынка имена.

В частности, "Газпром" с сентября проводит замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами выпуски долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, выпуск в британских фунтах с погашением в 2024 году и три выпуска евробондов, номинированные в евро.

Также "замещающие" облигации для евробондов сразу пяти выпусков разместил "ЛУКОЙЛ".

"Металлоинвест" заместил чуть меньше половины выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году, разместив локальные бумаги на $286 млн. "Совкомфлот" смог заменить облигациями, выпущенными по российском праву, три четверти выпуска евробондов с погашением в 2028 году, разместив бумаги на $318 млн, при этом компания принимала в качестве оплаты не только сами еврооблигации, но и уступку прав по ним. Сейчас "Совкомфлот" проводит сбор заявок на замещение локальными бондами еще одного выпуска долларовых еврооблигаций - с погашением в 2023 году.

Кроме того, в августе девелопер "ПИК" разместил выпуск локальных облигаций объемом $395 млн, параметры которого (ставка, срок погашения, номинал) совпадали с параметрами выпуска еврооблигаций компании с погашением в 2026 году. Позднее менеджмент компании подтвердил, что это "замещающий" выпуск и под обмен попали евробонды, учет прав на которые велся НРД.