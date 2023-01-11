С 2024 года в России могут разрешить строить деревянные пятиэтажки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - У российских застройщиков с 2024 года может появиться возможность возводить пятиэтажки из дерева, сообщил "Интерфаксу" директор Федерального центра нормирования в строительстве (ФАУ "ФЦС") при Минстрое Андрей Копытин.

"Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения до 2024 года, утвержденной Минстроем и МЧС России", - сказал он.

В соответствии с дорожной картой должны быть решены задачи, связанные с прочностью и устойчивостью, сейсмостойкостью, прокладкой инженерных систем, теплотехническими и звукоизоляционными характеристиками материала, ремонтопригодностью, необходимостью выполнения конструктивной огнезащиты.

По словам Копытина, уже есть успешные пилотные проекты строительства деревянных четырехэтажных жилых домов, однако пока застройщики проектировали объекты через разработку Специальных технических условий.

Он напомнил, что работа по развитию деревянного домостроения ведется уже давно - еще в 2019 году были разработаны и утверждены ключевые своды правил.

Минстрой в октябре 2020 года сообщал, что готовит новые нормативные акты и правила для строительства деревянных многоэтажек.