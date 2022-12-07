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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Глава Минторга США заявила о чрезмерной зависимости страны от ряда товаров из Китая

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Министр торговли США Джина Раймондо отметила уязвимость и чрезмерную зависимость Вашингтона от некоторых видов импортируемых товаров, в том числе чипов.

"Проблемы, связанные с нарушением цепочек поставок и с чипами, действительно открыли мне глаза на то, насколько уязвимы Соединенные Штаты из-за чрезмерной зависимости от отдельных стран применительно к конкретным товарам, что в значительной степени дестабилизирует наши цепочки поставок", - сказала она в интервью журналу Foreign Affairs.

Они отметила, что теперь США "знают, где они уязвимы".

"Например, мы знаем, что в США не производится ни один из самых сложных чипов в мире. Мы знаем, что есть определенные элементы цепочки поставок, где мы невероятно зависим от Китая и других стран", - подчеркнула Раймондо.

По ее словам, "США добьются успеха, если достигнут цели в рамках обеспечения национальной безопасности и будут производить чипы, необходимые для защиты и поддержки экономики страны".

Кроме того, глава Минторга США сообщила, что ее также "беспокоит зависимость от Тайваня в отношении всех самых сложных полупроводников".

"Мы не заинтересованы в замедлении экономики Китая. Мы хотим защитить американцев и помешать Китаю получить доступ к усовершенствованной технологии для развития своего военного потенциала", - заключила она.

7 октября Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделено технологиям, связанным с искусственным интеллектом и потенциальным военным применением. Ограничения коснулись экспорта других стран, который зависит от подобных американских технологий и программ. Также гражданам США запретили консультировать китайскую сторону или оказывать ей другие услуги в этой сфере.

США Китай Тайвань
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