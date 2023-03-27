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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Российская "дочка" зернотрейдера Viterra увеличила годовую выручку на 15,7%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российская "дочка" мирового зернотрейдера Viterra - ООО "Витерра Рус" - в 2022 году увеличила выручку на 15,7%, до 80,7 млрд рублей (без НДС) с 69,9 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Основная доля выручки пришлась на реализацию продукции на экспорт. Она достигла 78,2 млрд рублей против 64,4 млрд рублей в 2021 году. Компания продавала пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечное масло, масличный лен.

Согласно отчету, валовая прибыль в прошлом году увеличилась до 28,1 млрд рублей с 16,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль снизилась до 816,6 млн рублей с 853,7 млн рублей соответственно.

В 2022 году компания приобрела ООО "Антэкс+" за 66,875 млн рублей, сказано также в отчете. По данным ЕГРЮЛ, ранее это ООО, занимающееся оптовой торговлей сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, напрямую принадлежало Viterra.

"Витерра Рус" входит в число ведущих экспортеров российского зерна.

Viterra Витерра Рус Антэкс
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