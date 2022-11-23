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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

"Уралхим" не смог продать терминал в Риге швейцарскому трейдеру

Причиной срыва сделки Дмитрий Мазепин назвал противодействие латвийских властей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "Уралхим" не смог продать терминал по перевалке удобрений в порту Риги неназванному швейцарскому трейдеру из-за противодействия латвийских властей, рассказал совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, латвийская сторона в течение полугода после заключения сделки не давала новому владельцу терминала вступить в права.

"Они нам честно сказали, что вы можете обращаться в латвийские суды. Мы обращались в латвийские суды - cуды не рассматривали данное дело. Швейцарский трейдер шесть месяцев хотел вступить в права. Не смог. Четыре недели назад они отказались от сделки и вернули нам документы, потому что они фактически не могут его (терминал в Риге - ИФ) приобрести", - сказал Мазепин.

Он уточнил, что "Уралхим" готов был продать терминал за ту же сумму, которую вложил в его строительство - 42 млн евро, и был согласен на заморозку этих денег латвийской стороной.

Терминал по перевалке сыпучих удобрений мощностью 2 млн тонн в год - Riga fertilizer terminal - был введен в 2013 году. Доля "Уралхима" в терминале - 51%, 49% - у "Рижского торгового порта" (RTO).

Также "Уралхиму" принадлежит контрольный пакет терминала Ventamonjaks (Вентспилс) - крупнейшего на Балтийском море терминала по перевалке жидкого аммиака годовой мощностью 1 млн тонн.

После введения Евросоюзом санкций против Мазепина в марте этого года работа терминалов была остановлена.

Латвия Рига Уралхим Швейцария Дмитрий Мазепин Ventamonjaks Вентспилс
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