Мантуров ждет, что "АвтоВАЗ" начнет выпуск машин на заводе Nissan в Петербурге в 2023 г.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" наладит производство автомобилей на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода с местного рынка передал в госсобственность РФ, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Производство на площадке Nissan, как мы ожидаем, будет осваиваться "АвтоВАЗом"", - заявил Мантуров, отметив, что выпуск автомобилей там начнется в 2023 году.

Подробностей о том, какие автомобили и в каком объеме будут выпускаться на петербургском автозаводе, он не уточнил.

В "АвтоВАЗе" планы относительно площадки не комментируют.

Мантуров отметил, что в следующем году Минпромторг ожидает улучшения ситуации на авторынке, "потому что будет налаживаться и увеличиваться производство на базовых предприятиях". "В первую очередь, это "АвтоВАЗ", вновь появившийся "Москвич", Haval также наращивает объемы производства", - сказал он, добавив, что выпуск машин на площадке Nissan также внесет положительный вклад в результаты рынка в следующем году.

Завод Nissan в Петербурге открылся в июне 2009 г. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность - 100 тыс. автомобилей в год.

Уход Nissan из России

Nissan в конце октября объявил о решении передать свои российские активы, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Сделка была совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в учредительные документы 23 ноября.

В связи с уходом с российского рынка японский автоконцерн единовременно списал 24,1 млрд иен (около $181 млн).

Ранее уже сообщалось, что послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставки запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ". Также российский концерн в конце ноября получил разрешение президента РФ Владимира Путина на приобретение активов кэптивного банка альянса Renault-Nissan (РН Банк), по 30% долей которого через холдинговую компанию Barn B.V. владеют соответственно концерны Renault и Nissan, остальные 40% - у Юникредитбанка.

"Переход РН Банка в периметр бизнеса "АвтоВАЗа" - это вполне логичный этап развития нашей компании. Фактически мы идем по пути "собирания" активов альянса Renault-Nissan, расположенных на территории РФ", - говорил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.