Министры энергетики ЕС обсудят механизм коррекции газового рынка

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министры энергетики Евросоюза на внеочередном заседании в Брюсселе попытаются прийти к политическому соглашению о механизме коррекции газового рынка для ограничения цены на газ в ситуациях крайней волатильности, говорится в справке к заседанию, опубликованной в Брюсселе.

Министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела на предыдущем заседании совета 24 ноября выразил надежду, что 13 декабря консенсус может быть достигнут.

"Слишком многое поставлено на карту", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Прокомментировав "горячую дискуссию" в совете и напомнив о "разных идеях относительно уровня "потолка" цен на газ", предложенного Еврокомиссией, Сикела сказал, что "это были стартовые дебаты". "Они послужат основой для соглашения, которого мы хотим достичь в декабре", - добавил чешский министр.

24 ноября согласовать механизм коррекции не удалось.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил журналистам 25 ноября, что нового предложения ЕК не последует.

"Только что предложение было выложено на стол, и нет смысла возвращаться к этому. Идет совершенно нормальный законодательный процесс: комиссия вносит предложение, а совету надлежит его рассматривать. Мы не подавали абсолютно никаких знаков, что сделаем другое предложение", - сказал он тогда.

По первоначальному предложению ЕК, механизм корректировки рынка может автоматически включаться и деактивироваться при определенных условиях на рынке и может быть приостановлен в случае необходимости. Еврокомиссия предложила активировать механизм, если цена TTF (Title Transfer Facility) на ближайший месяц будет превышать 275 евро за МВт.ч в течение двух недель, а цены TTF будут держаться на 58 евро выше базовой стоимости СПГ 10 биржевых дней подряд в течение двух недель.

Кроме того, предложение предусматривает возможность немедленной приостановки механизма Еврокомиссией, если возникнет риск для безопасности поставок газа Евросоюзу.

Министр Сикела также объяснил после заседания 24 ноября, что участникам совещания удалось согласовать два других раздела энергетического пакета - проекты регламентов ЕС, по которым уже не будет дополнительных дискуссий в декабре: коллективные закупки газа и меры солидарности, а также процедуры, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

В связи с этим в материалах совета к заседанию 13 декабря говорится, что ожидается принятие министрами энергетики стран ЕС постановлений по регламенту "об укреплении солидарности путем улучшения координации закупок газа, трансграничного обмена газом" и по регламенту, устанавливающему "временную основу для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии".

Официальное решение по регламенту о механизме коррекции газового рынка, предположительно, последует на плановом заседании Совета ЕС по энергетике 19 декабря.