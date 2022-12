Уолл-стрит завершила торги ростом перед публикацией итогов последнего в году заседания ФРС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU -Американский фондовый рынок завершил торги вторника подъемом в преддверии публикации итогов последнего в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Инвесторы анализировали свежий отчет о динамике индекса потребительских цен (CPI) в Штатах, который является ключевым при определении процентных ставок Федрезервом.

Потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре, говорится в докладе Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в ноябре на уровне 7,3%, согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

После публикации данных о замедлении инфляции уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ может снизить темпы повышения ставки уже на декабрьском заседании, укрепилась. Эксперты в большинстве прогнозируют, что Федрезерв в среду поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, пишет MarketWatch. Если это произойдет, регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики - по сравнению с 75 б.п. по итогам последних четырех заседаний.

При этом экономисты ожидают, что Федрезерв даст понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) еще не закончен и новые повышения ставки последуют в начале следующего года, отмечает Financial Times.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что ФРС продолжит повышать ставки, но менее активными темпами: на 25 б.п. на каждом из двух последующих заседаний.

Котировки акций авиастроительного концерна Boeing Co. выросли на 0,5% на новости о том, что авиакомпания United Airlines Holdings Inc. заключила с ним контракт на поставку 100 самолетов 787 Dreamliner. Бумаги United Airlines упали на 6,9%.

Цена акций фармацевтической Eli Lilly and Co. опустилась на 2,3% после того, как компания дала прогноз в отношении скорректированной прибыли на 2023 год, не оправдавший ожидания рынка.

Бумаги разработчика ПО Oracle Corp. снизились в цене на 0,9%. Благодаря росту доходов от "облачных" сервисов компания увеличила выручку во втором квартале 2023 финансового года на 18%, что лучше прогнозов аналитиков.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник вырос на 103,6 пункта (0,3%) - до 34108,64 пункта.

В лидеры роста среди компонентов индикатора вышли бумаги Chevron Corp. (+2,3%), Salesforce Inc. (+1,9%) и Merck & Co. Inc. (+1,8%).

Значение Standard & Poor's 500 за сессию увеличилось на 29,09 пункта (0,73%), составив 4019,65 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 113,08 пункта (1,01%), до отметки 11256,81 пункта.