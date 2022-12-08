Минфин намерен провести последние аукционы года по размещению ОФЗ в "традиционной тактике"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Ставка на массированное размещение ОФЗ с плавающей доходностью, к наращиванию доли которых в общем портфеле заимствований Минфин всегда относился с опасением, сейчас оправданна, заявил замглавы ведомства Тимур Максимов на конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге в четверг.

Максимов напомнил, что с учетом размещения 7 декабря Минфин на сегодняшний день привлек в 2022 году уже 2,4 трлн руб.

"Осталось еще два аукционных дня. Планируем придерживаться нашей традиционной тактики, стараясь найти баланс между интересами инвесторов и бюджета", - заявил замминистра. По его словам, рынок в "неплохой форме", что демонстрирует коэффициент удовлетворения на аукционах начиная с октября в размере менее 50%. "Важно очень аккуратно, выверено работать с теми объемами, которые рынок предлагает", - отметил он.

Максимов констатировал, что в этом году "микс предложения" со стороны Минфина смещен в сторону облигаций с плавающей ставкой, хотя ведомство неоднократно подчеркивало, что предпочитает традиционные инструменты с фиксированным купоном.

Изменение тактики объясняется несколькими факторами, сказал замминистра. Во-первых, было два погашения выпусков ОФЗ-ПК в объеме порядка 300 млрд руб. в сумме, и Минфин получил возможность заместить выбывший объем.

Кроме того, Минфин, по его словам, беспокоит не номинальный объем, а скорее доля флоатеров в общем объеме заимствований. "При органическом росте портфеля номинальный объем флоатеров может увеличиться, сохраняя примерно ту же самую долю", - пояснил он.

Но главная причина такова: в моменты значительной неопределенности "рынок опасается брать процентный риск на себя в большом объеме, что мы и видим на примере действий основных игроков".

"Мы, предлагая плавающие ставки, тем самым помогаем рынку частично снять опасения, неопределенности, вселить некую уверенность в завтрашнем дне. Мы показываем своими действиями, что мы готовы брать процентный риск, и что для нас неопределенность меньше, наверное, чем для частного сектора", - объяснил Максимов.

"На наш взгляд, сегодня это оправданно с учетом остроты момента", - подчеркнул замминистра.

Большой объем привлечения через флоатеры позволяет решать задачу выполнения программы заимствований "без давления на кривую фиксированных ставок и негативных последствий для доходности в целом на рынке", добавил Максимов.

"Все эти факторы говорят о том, что в этом году мы, наверное, можем немножко отклониться от того подхода, который мы занимали традиционно, и предложить рынку чуть больший объем плавающих ставок", - резюмировал куратор программы заимствований Минфина.