Минфин РФ 7 декабря разместил ОФЗ на 808,78 млрд руб., немного уступив рекорду 16 ноября

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 7 декабря разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 808,778 млрд рублей, лишь немного уступив рекорду 16 ноября (823,02 млрд рублей). При этом общий спрос на всех трех аукционах в среду составил рекордную величину - 1,198 трлн рублей против 1,195 трлн рублей тремя неделями ранее. Как и ранее, основным спросом у инвесторов пользовались облигации с плавающей ставкой.

Средневзвешенная цена на первом состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,4002% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 86,4% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 28,876 млрд рублей по номиналу при спросе 247,752 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 25,363 млрд рублей.

На втором аукционе, где размещался новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года, было продано бумаг на сумму 750 млрд рублей по номиналу (то есть весь объем выпуска) при спросе 910,741 млрд рублей. Выручка от аукциона - 721,521 млрд рублей. Средневзвешенная цена при размещении ОФЗ-ПК серии 29023 составила 96,1828% от номинала, цена отсечения - 96,14% от номинала.

На третьем аукционе, где размещались ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года, было продано бумаг на общую сумму 29,902 млрд рублей по номиналу при спросе 39,891 млрд рублей. Выручка от аукциона - 28,145 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,6382% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.