АФК "Система" остановила переговоры о покупке активов Fortum/Uniper в РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - АФК "Система" остановила переговоры о покупке активов Fortum и Uniper в России после указа президента РФ о запрете сделок с акциями и долями компаний ТЭК. Об этом сообщил журналистам основатель и крупнейший акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков в кулуарах форума Финансового университета в Москве.

"Нет", - ответил он на вопрос журналистов, обращалась ли компания за таким разрешением.

Fortum – один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компания еще в мае объявила о планах покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Также компания участвует в ряде проектов в возобновляемой энергетике.

Помимо этого Fortum являлся владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Но в сентябре 2022 года Fortum договорился с правительством Германии о национализации Uniper из-за тяжелого финансового состояния немецкой энергокомпании.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий "недружественным" акционерам до 31 декабря 2022 г. совершение сделок покупки и продажи долей в стратегических предприятиях РФ, в том числе в энергетике.

Одно такое разрешение в энергетике уже есть – в конце сентября была одобрена сделка по покупке ПАО "ЛУКОЙЛ" и "Газпромбанк-Фрезия" доли итальянской Enel в ПАО "Энел Россия".