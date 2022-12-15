СТГТ нужны технологические партнеры для производства газовых турбин большой мощности

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - АО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ, СП "Силовых машин" и "Интер РАО", ранее его акционером был Siemens) могло бы выпускать в России турбины большой мощности, но нуждается в технологических партнерах, на ближайшие годы для предприятия доминирует сервис, сообщил гендиректор предприятия Александр Лебедев.

"Задача наша как была, так и остается - это локализация производства газовой турбины хотя бы в классе мощности 200 МВт Е-класса", - рассказал он журанлистам, приведя в пример аналогичную турбину Siemens - SGT5-2000е.

По словам Лебедева, это возможно в случае заказов, так как "локализованная турбина - это вопрос времени и денег".

Сейчас в России нет компонентов, в основном, горячего тракта, в частности, турбинных лопаток, элементов камеры сгорания и т.д. Лебедев отметил, что в настоящий момент "Силовые машины" в рамках создания в России своей газовой турбины строят литейное производство, где будут производиться турбинные лопатки. СТГТ надеется, что в этом случае сможет скооперироваться с компанией по этому вопросу, а если нет, то придется закупать соответствующее оборудование за рубежом.

Без партнерств создать собственное производство турбин СТГТ не сможет, пояснил Лебедев.

"Полной локализации мы своими силами (достичь - ИФ) не сможем. Это надо строить такое же литейное предприятие большое, расширять существующее предприятие", - сказал менеджер.

Кроме того, Лебедев напомнил, что у компании до сих пор есть лицензия на турбину Mitsubishi H-100 (мощностью 118 МВт - ИФ), "она не отозвана". "Не теряем надежды как-то применить", - отметил он.

Пока на ближайшие два года предприятие называет доминирующей для себя деятельностью сервис. По словам Лебедева, в этом году таких контрактов больше двадцати, они долгосрочные. Отвечая на вопрос о том, увеличился ли спрос на эти услуги на фоне уходе Siemens из России, он сказал, что "пока такой вот ясной тенденции нет". "Думаю, что увеличится на будущий год и дальше. В частности, наверное, и с "Интер РАО" у нас будут новые контракты, поскольку мы уже лучше понимаем друг друга", - заключил он.

Говоря о партнерстве в этой области, он сказал, что возможно взаимодействует с "Русскими газовыми турбинами" (СП "Интер РАО" и GE - ИФ). По его словам, стороны уже обсуждали перечень операций, которые могли бы друг для друга делать. "Но у них предприятие больше сборочное. Поэтому больше мы можем делать для них", - сказал он. Впрочем, СТГТ может заинтересовать сервисный центр РГТ в Калуге.

ООО "СТГТ" ("Современные технологии газовых турбин", ранее - "Сименс технологии газовых турбин") ранее было совместным предприятием Siemens (65%) и "Силовых машин" (35%). В октябре долю иностранной компании в предприятии приобрело ПАО "Интер РАО".