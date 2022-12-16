Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Средняя загрузка отелей Петербурга по итогам года ожидается на уровне 60%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Петербургские отели продемонстрируют среднюю загрузку на уровне 60-65% по итогам 2022 года, говорится в аналитическом отчете "Турбарометр Санкт-Петербурга 2022", представленном в пятницу на пленарном заседании "Приоритеты туризма в Санкт-Петербурге, цели, результаты, достижения".

При этом в первом полугодии средняя загрузка отелей города составляла 52%.

Количество размещений в отелях, как ожидается, достигнет 5,3 млн, из которых 290 тысяч придутся на иностранцев.

ЭкономикаТурпоток в Петербург в 2022 году достигнет 77% доковидных показателейЧитать подробнее

В целом порядка 34% петербургских туристов в 2022 году останавливались вне гостиниц, уточнили "Интерфаксу" в комитете по развитию туризма.

Номерной фонд города, по данным Федерального перечня туристских объектов, за год вырос на 10,6% до 51 тыс. номеров с учетом открытых в 2022 году гостиниц: в городе были введены в эксплуатацию шесть отелей в общей сложности на 1068 номеров и 1,83 тыс. мест.

По мнению аналитиков, уход с российского рынка и рынка Петербурга ряда международных гостиничных брендов - Sokos Hotels, Marriott International, InterContinental Hotels Group, Four Seasons Hotels and Resorts, Top International, Kempinski и Best Western Plus - не оказал значимого негативного влияния на гостиничный сектор.

Как сообщалось, согласно прогнозу, вклад туристов в петербургскую экономику по итогам 2022 года достигнет 366,16 млрд рублей, показав рост в 56%. Турпоток в городе по итогам года, как ожидается, составит 8,08 млн человек, что на 32,8% выше показателя 2021 года (6,07 млн человек).

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ

Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ

ЦБ РФ просит вывести из-под действия льготных программ ипотеку от застройщика

Евросоюз запретит транзакции со Всероссийским банком развития регионов

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

Большинство банков РФ уже вышли на положительный финансовый результат

Банк России ожидает спад ВВП в 2022 году вблизи 3%

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

Банк России в третий раз подряд воздержался от сигнала по ДКП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });