Средняя загрузка отелей Петербурга по итогам года ожидается на уровне 60%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Петербургские отели продемонстрируют среднюю загрузку на уровне 60-65% по итогам 2022 года, говорится в аналитическом отчете "Турбарометр Санкт-Петербурга 2022", представленном в пятницу на пленарном заседании "Приоритеты туризма в Санкт-Петербурге, цели, результаты, достижения".

При этом в первом полугодии средняя загрузка отелей города составляла 52%.

Количество размещений в отелях, как ожидается, достигнет 5,3 млн, из которых 290 тысяч придутся на иностранцев.

В целом порядка 34% петербургских туристов в 2022 году останавливались вне гостиниц, уточнили "Интерфаксу" в комитете по развитию туризма.

Номерной фонд города, по данным Федерального перечня туристских объектов, за год вырос на 10,6% до 51 тыс. номеров с учетом открытых в 2022 году гостиниц: в городе были введены в эксплуатацию шесть отелей в общей сложности на 1068 номеров и 1,83 тыс. мест.

По мнению аналитиков, уход с российского рынка и рынка Петербурга ряда международных гостиничных брендов - Sokos Hotels, Marriott International, InterContinental Hotels Group, Four Seasons Hotels and Resorts, Top International, Kempinski и Best Western Plus - не оказал значимого негативного влияния на гостиничный сектор.

Как сообщалось, согласно прогнозу, вклад туристов в петербургскую экономику по итогам 2022 года достигнет 366,16 млрд рублей, показав рост в 56%. Турпоток в городе по итогам года, как ожидается, составит 8,08 млн человек, что на 32,8% выше показателя 2021 года (6,07 млн человек).