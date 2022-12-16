ЕС предусмотрел исключение из запрета для граждан союза занимать должности в РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Граждане ЕС могут занимать должности в руководстве совместных с РФ предприятий или дочерних от европейских компаний, созданных в России, при определенных условиях, следует из постановления Совета ЕС по девятому пакету санкций Евросоюза в отношении России.

Постановление "предусматривает возможность для компетентных органов (стран ЕС - ИФ) выдавать разрешение своим гражданам на занятие таких должностей в существующих совместных предприятиях или аналогичных юридических образованиях, а также в филиалах компаний ЕС, созданных в России, и когда занятие такой должности необходимо для обеспечения критического энергоснабжения, или когда юридическое лицо, организация или орган участвуют в транзите через Россию нефти, происходящей из третьей страны, и занятие такой должности предназначено для операций, которые не запрещены иным образом", говорится в документе, опубликованном в 16 декабря в "Официально журнале" Евросоюза.

Это является исключением из предусмотренного новыми санкциями запрета гражданам ЕС занимать какие-либо должности "в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юрлицах, организациях или органах, которые учреждены в России".