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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Гражданам ЕС запретили занимать руководящие посты в контролируемых государством юрлицах в РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в рамках девятого пакета санкций расширила запрет гражданам ЕС занимать руководящие должности в любых подконтрольных государству юрлицах в России, сообщается в пятницу в документе, распространенном Советом ЕС.

"Отныне гражданам Евросоюза будет запрещено занимать какие-либо должности в органах управления во всех юрлицах, структурах или органах в России, принадлежащих или контролируемых государством", - отмечается в документе.

Кроме того, в ЕС в рамках санкций запретил европейским компаниям "предоставлять в России услуги в области рекламы, исследования рынка, опросов общественного мнения, тестировании продукции, технических инспекций в РФ"

В восьмом пакете санкций, принятом осенью 2022 года, гражданам ЕС запрещалось занимать руководящие должности лишь в некоторых российских компаниях. Тогда в список компаний, на которые распространялось это ограничение, были включены ОПК "Оборонпром", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), "Уралвагонзавод", "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", "Алмаз-Антей" и другие. При этом, согласно документу, предусматривался и ряд исключений из нового правила.

ЕС Россия
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