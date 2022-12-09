Власти Германии призвали население экономить газ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Немецким компаниям и рядовым гражданам Германии следует снизить нагрузку на отопительные системы, чтобы экономить запасы газа в стране, заявил в пятницу глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер.

"Гражданам, вероятно, не нужно включать отопление на полную мощность и стоит подумать над тем, какие помещения отапливать не нужно", - приводит его слова Bloomberg.

В то же время он отметил, что пока не ожидает нехватки газа, однако, по его словам, к нынешней ситуации не стоит относиться "беспечно". Он добавил, что BNetzA продолжит наблюдение за обстановкой.

Мюллер пояснил, что сейчас страна получает газ из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и немного из Франции, а позже в Германию будет поступать больше сжиженного природного газа (СПГ) через пока что строящиеся терминалы. Мюллер заверил, что BNetzA хочет "любой ценой" избавить немецкую промышленность от нормирования потребления газа.

"Все зависит от нас, от того, как быстро мы сможем построить СПГ-терминалы. Они помогут. И от того, сколько газа мы сбережем. Это поможет еще больше. Мы справимся", - резюмировал Мюллер.

Ранее на этой неделе он заявлял, что с минувшего воскресенья потребление газа промышленностью Германии упало на 12%, а домохозяйствами - на 13%. До этого он утверждал, что Германии нужно сократить потребление газа не менее чем на 20% с целью компенсировать потерю его поставок из РФ.

Накануне в ежедневном обзоре BNetzA отмечалось, что немецкая экономика все хуже исполняет директивы снижения потребления газа.

Германия вместе с западными партнерами предприняла ряд шагов, которые привели к сокращению российских поставок газа. Федеральное правительство ввело внешнее управление и национализировало бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania, которая в результате оказалась под блокирующими контрсанкциями России.

Из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома" с июня начали сокращаться поставки российского газа в Германию по магистрали "Северный поток". Санкции сделали невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. А в сентябре от мощных взрывов значительно пострадала линейная часть морской магистрали.