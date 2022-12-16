Европа второй день подряд тратит максимальный для этого времени объем газа из ПХГ

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Второй день подряд Европа отбирает из подземных хранилищ максимальный объем газа для этих календарных дат за всю продолжительную историю наблюдений (последние 12 лет).

До конца недели прогноз обещает региону ясную или малооблачную погоду с сильными морозами по ночам. Это потребует более интенсивного сжигания запасов газа.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

В Европе держится холодная по меркам региона и этого времени года погода. Прошедший период декабря может стать самыми морозным за последние несколько лет. На этой неделе регион ждет малооблачная или ясная погода с сильным понижением температуры в ночные часы.

По оценке Федерального сетевого агентства Германии, на текущей неделе температура воздуха на 3,18 градуса ниже нормы (среднего показателя за последние четыре года). Для прошлой недели прогноз температуры воздуха по Германии составлял минус 2,38 градуса к норме.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на $1481 за тысячу кубометров.

Выросли и цены в Азии. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1402.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за четыре дня текущей недели обеспечила в среднем 11% энергобаланса по ЕС после 10% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope. В ноябре вклад ветряков был два раза больше.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

С 6 декабря отбор газа из ПХГ региона превышает средние значения за последние пять лет (без учета выходных, когда спрос и отбор падает). Холодная погода - значительно ниже средних многолетних значений - заставляет отрасль тратить все больше газа несмотря на призывы политиков экономить топливо.

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 85,87% - это на 10 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). Нынешние холода быстро сокращают этот разрыв.

За газовые сутки 14 декабря запасы "похудели" на 0,69 процентных пункта. Это максимальный по величине суточный отбор на эту дату за всю историю наблюдений GIE. Впереди в Европе еще более сильные холода и большие отборы.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 68%, при таком же показателе в среднем за ноябрь. Сокращаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов - это говорит о том, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Германия 17 декабря открывает свой первый терминал СПГ - в Вильгельмсхафене. Впрочем, это еще не означает начало работы терминала, следует из пресс-релиза владельца терминала Uniper.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт газа - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 9 декабря) из ПХГ было изъято 1,4 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет около 71%, что почти сравнялось со средним показателем за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.