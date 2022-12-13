Поставки СПГ в Европу наметили тенденцию к сокращению

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов сокращаются всю последнюю неделю. Это говорит, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в понедельник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

В Европе продолжает холодать. По оценке Федерального сетевого агентства Германии, на текущей неделе температура воздуха будет на 3,18 градуса ниже нормы (среднего показателя за последние четыре года). Для прошлой недели прогноз температуры воздуха по Германии составлял минус 2,38 градуса к норме.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах составляет $1501 за тысячу кубометров.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в понедельник обеспечила 12% энергобаланса по ЕС после 10% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope. Однако в ноябре ветряки обеспечивали долю в два раза больше.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 88,03% - это на 10,6 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 11 декабря запасы "похудели" на 0,46 процентных пункта.

С 6 по 9 декабря отбор газа из ПХГ региона превышал средние значения за последние пять лет. Холодная погода - значительно ниже средних многолетних значений - заставляет отрасль тратить все больше газа, несмотря на призывы политиков экономить топливо.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 69%, что повторяет ноябрьский показатель (69%). При этом последние четыре отчетных дня (с 8 по 11 декабря) процент использования регазификационных мощностей намного ниже - 63-67%. Сокращаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов - это говорит, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

За очередную отчетную неделю (закончилась 2 декабря) из ПХГ было изъято 0,6 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет около 72%, что на 2 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше уровня резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.