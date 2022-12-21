Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

РЖД сообщили об увеличении погрузки угля с Эльги в январе-ноябре на 20%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-ноябре 2022 года увеличила погрузку угля с месторождений Дальнего Востока на 7,5% в годовом измерении, до 31 млн тонн, сообщила пресс-служба магистрали. В том числе погрузка с Эльгинского месторождения в Якутии выросла на 20%, до 15,9 млн тонн.

На экспорт по ДВЖД за 11 месяцев отправлено 23,8 млн тонн угля с дальневосточных месторождений (рост на 13,3%).

Эльгинское - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. По данным ЕГРЮЛ, 80% в проекте принадлежит структурам Альберта Авдоляна, 20% через ООО "Энергогрупп" владеет гендиректор "Элси" (объединенная управляющая компания угольными активами - "Эльга" и "Сибантрацит") Александр Исаев.

По итогам 2021 года погрузка угля с Эльги достигла 14,6 млн тонн. В 2022 году планируется добыть 20 млн тонн угля, в 2023-м - 26 млн тонн.

Эльга ДВЖД РЖД Якутия Альберт Авдолян Элси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума отказалась запрещать службы заказа такси, находящиеся под иностранным влиянием

Закон о новых ограничениях при выдаче микрокредитов принят в III чтении

Закон о новых ограничениях при выдаче микрокредитов принят в III чтении

На пиво из "недружественных" стран могут повысить ввозные пошлины

На пиво из "недружественных" стран могут повысить ввозные пошлины

Доллар вырос до 70,6 руб., евро превысил отметку в 75 руб.

Цены на нефть стабильны после роста накануне

Цены на нефть стабильны после роста накануне

НРД подтвердил получение генлицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов

Люксембург разрешил разблокировку активов, замороженных из-за санкций к НРД

"Газпром" заявил, что покрывал постковидный рост спроса на газ в мире до весны 2022 года

"Газпром" заявил, что покрывал постковидный рост спроса на газ в мире до весны 2022 года

Совет директоров "Газпрома" одобрил рекордную инвестпрограмму на 2,3 трлн рублей

Подсолнечник в России подорожал до максимума с августа

Подсолнечник в России подорожал до максимума с августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });