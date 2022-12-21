РЖД сообщили об увеличении погрузки угля с Эльги в январе-ноябре на 20%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-ноябре 2022 года увеличила погрузку угля с месторождений Дальнего Востока на 7,5% в годовом измерении, до 31 млн тонн, сообщила пресс-служба магистрали. В том числе погрузка с Эльгинского месторождения в Якутии выросла на 20%, до 15,9 млн тонн.

На экспорт по ДВЖД за 11 месяцев отправлено 23,8 млн тонн угля с дальневосточных месторождений (рост на 13,3%).

Эльгинское - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. По данным ЕГРЮЛ, 80% в проекте принадлежит структурам Альберта Авдоляна, 20% через ООО "Энергогрупп" владеет гендиректор "Элси" (объединенная управляющая компания угольными активами - "Эльга" и "Сибантрацит") Александр Исаев.

По итогам 2021 года погрузка угля с Эльги достигла 14,6 млн тонн. В 2022 году планируется добыть 20 млн тонн угля, в 2023-м - 26 млн тонн.