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Маск объяснил, зачем сократил расходы Twitter

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Миллиардер Илон Маск заявил, что был вынужден урезать расходы Twitter, поскольку иначе компания могла бы зафиксировать годовой отрицательный денежный поток в размере $3 млрд. Он сказал это на онлайн-форуме Twitter Spaces.

"Вот почему я провел последние пять недель, сокращая расходы как сумасшедший", - заявил Маск и сравнил Twitter с самолетом, который "движется к земле на большой скорости с охваченными огнем двигателями и неработающей системой управления".

Миллиардер закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд в конце октября, возглавил компанию и сразу же приступил к резкому сокращению расходов, уволив более половины сотрудников.

По словам Маска, в следующем году отрицательный денежный поток мог бы достигнуть $6-6,5 млрд, "если бы изменения не были проведены". Это связано с тем, что он профинансировал покупку Twitter за счет заемных средств, в связи с чем компании предстоит выплачивать проценты по долгу в размере около $1,5 млрд в год, отмечает агентство Bloomberg.

"Теперь я думаю, что в следующем году в Twitter все будет хорошо", - сказал Маск, отметив, что компания, вероятно, будет близка к безубыточному уровню.

О том, что Маск предупреждал разработчиков Twitter о возможном банкротстве компании и о чистом отрицательном денежном потоке, СМИ сообщали в начале ноября.

Расходы Twitter в 2021 году составили $5,6 млрд, компания зафиксировала доналоговый убыток в $221 409.

Twitter Илон Маск США
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