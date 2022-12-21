Маск покинет пост гендиректора Twitter, если найдет замену

Фото: Michael Gonzalez/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Владелец и председатель совета директоров Twitter (социальная сеть заблокирована в РФ) Илон Маск заявил, что покинет пост главы компании после того, как найдет замену.

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! " - написал Маск в Twitter.

"После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - добавил он.

Это заявление стало ответом на итоги голосования в соцсети о том, хотят ли пользователи, чтобы Маск перестал руководить Twitter.

За 12 часов, пока опрос был открыт, 57,5% пользователей проголосовали за отставку Маска и 42,5% - против.

Всего в опросе приняли участие более 17,5 млн человек.

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в этом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касающихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах. После покупки компании Маск неоднократно заявлял о намерении соблюдать свободу слова на платформе.