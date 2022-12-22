Кипр разрешил конвертацию учитываемых в НРД ADS Qiwi в обыкновенные акции

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Кипрские власти выдали разрешение на конвертацию американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД), в обыкновенные акции, говорится в сообщении группы.

Часть ADS Qiwi торгуется на "Московской бирже" и учитывается в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Из-за санкций НРД был лишен возможности производить расчеты и выплату дивидендов держателям ADR группы, торгуемых на "Мосбирже". Кроме того, держатели этих ценных бумаг не смогли реализовать свое право голоса и конвертировать свои ADS в обыкновенные акции класса В.

С начала марта европейские международные депозитарии Clearstream и Euroclear и прекратили работу междепозитарных мостов с НРД, в начале июня Евросоюз ввел против российского депозитария санкции. В октябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, которые внушили рынку определенную надежду относительно судьбы замороженных активов. Из документа следовало, что власти отдельных стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня.

Qiwi 30 ноября 2022 года обратилась в подразделение Минфина Кипра, отвечающее за правоприменение в области санкций (MEK), за разрешением на прекращение договоров и операций с НРД.

Кипрские власти 20 декабря выдали Qiwi лицензию, которая позволяет держателям ADS группы, которые учитываются в НРД, подать заявление на аннулирование учета этих ценных бумаг в этом депозитарии и их перевод из него. При этом должны быть соблюдены определенные условия: соглашения на учет этих бумаг в НРД были заключены до 3 июня 2022 года; ADS не будут переданы другому лицу или в другой депозитарий, находящимся под санкциями; любые действия с этими ценными бумагами должны быть завершены до 7 января 2023 года.

Действие лицензии не затрагивает прав держателей ADS, торгуемых на Nasdaq и находящихся на хранении у депозитариев, не относящихся к НРД.

Qiwi будет взаимодействовать с Euroclear, чтобы позволить держателям торгуемых на "Мосбирже" ADS воспользоваться полномочиями, предусмотренными лицензией. При этом группа отмечает, что Euroclear может выбрать другой подход и не обрабатывать заявки на аннулирование учета ADS в НРД. Qiwi также обращает внимание на то, что конвертация учитываемых в НРД ADS позволяет исключить из депозитарной цепочки находящиеся под санкциями лица, но при этом акции класса В, на которые могут быть обменены ADS, не торгуются ни на одной фондовой бирже и, таким образом, считаются неликвидными.

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В номинальной стоимостью 0,0005 евро. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Ее основным акционером является Сергей Солонин.