Солонин зарезервировал $20 млн для выкупа акций Qiwi в рамках тендерного предложения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Основной владелец Qiwi Сергей Солонин по состоянию на 5 августа перевел депозитарию $20 млн для оплаты акций группы, выкупаемых в рамках тендерного предложения.

Эту информацию Qiwi добавила в материалы о предложении Солонина на сайте SEC, в раздел под названием "Обладает ли оферент финансовыми ресурсами для осуществления платежа?".

Чистая стоимость активов Солонина на 12 августа, то есть уже после внесения средств на депозит, превышала $188 млн, из которых на ликвидные активы (в основном денежные средства) приходилось около $17 млн, неликвидные - примерно $172 млн, сказано в материалах. Неликвидные активы бизнесмена в основном представляют собой долгосрочные вложения в капиталы компаний, в том числе акции Qiwi класса А на сумму около $26 млн. У Солонина нет существенных обязательств, которые нужно было бы исполнить до даты истечения оферты на выкуп акций Qiwi, отмечается в материалах.

Акции в рамках оферты Солонин приобретает в инвестиционных целях, сказано в документе: как гражданин России он имеет право продавать их на "Московской бирже", но фактически такой возможности лишен, так как, проживая на Кипре и будучи его налоговым резидентом, не сможет перевести купленные бумаги с кипрских счетов в находящийся под санкциями Евросоюза НРД.

Ранее сообщалось, что компания Dalliance Services Company, подконтрольная Солонину, продлила срок действия тендерного предложения на выкуп акций группы у миноритариев до 00:00 по нью-йоркскому времени 26 августа 2022 года. По состоянию на 18:00 по нью-йоркскому времени 5 августа 2022 года акции Qiwi в рамках оферты не выставлялись, отмечалось в материалах группы.

Dalliance Services Company 19 июля пересмотрела параметры выкупа акций группы. Компания планирует приобрести до 10 млн акций класса В или американских депозитарных расписок (ADR) (19,1% акций класса В, или 15,9% от уставного капитала) по цене $2,5 за одну акцию. До этого компания Солонина предложила акционерам Qiwi выкупить у них акции по цене от $2,2 до $2,7 за одну акцию.

В случае полной подписки по цене $2,50 за одну акцию Dalliance Services Company может воспользоваться опцией увеличения количества выкупаемых акций не более чем на 2% от общего числа акций, то есть может купить до 11 045 989 акций (21,1% акций класса В, или 17,6% капитала).

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В номинальной стоимостью 0,0005 евро. Одна акция класса А представляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос.

ADR Qiwi обращаются на Nasdaq, но 28 февраля 2022 года торги ими были приостановлены. Последняя зарегистрированная цена ADR на этой бирже составляла $5,67 за одну расписку. Стоимость ADR компании по итогам закрытия торгов на "Московской бирже" 18 июля составляла 284,5 рубля за одну расписку (или $5,03 по курсу ЦБ на тот день). Разница между этими ценами и ценой выкупа акций в рамках оферты компании Солонина отражает так называемый дисконт за отсутствие ликвидности из-за сложностей в торговле этими ценными бумагами, отмечалось ранее в материалах.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тыс. терминалов и точек приема платежей. Солонину в Qiwi принадлежит 66,6% голосов. Банк "Открытие" владеет 13,7% голосов Qiwi.