Компания Солонина выставила очередную оферту на выкуп акций Qiwi

Dalliance Services Company планирует приобрести 5 млн акций по цене $2 за штуку

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Компания Dalliance Services Company, подконтрольная основному владельцу Qiwi Сергею Солонину, выставила очередную оферту на выкуп акций группы.

Как говорится в материалах Qiwi, Dalliance Services планирует приобрести 5 млн акций класса В (в том числе в виде американских депозитарных акций, ADS) по цене $2 за одну ценную бумагу. Таким образом, на выкуп акций может быть направлено $10 млн.

Оферта действует до полуночи по нью-йоркскому времени 22 декабря 2022 года.

ADS Qiwi обращаются на Nasdaq, но 28 февраля 2022 года торги ими были приостановлены. Последняя зарегистрированная цена ADR на этой бирже составляла $5,67 за одну расписку. Стоимость ADR компании по итогам закрытия торгов на "Московской бирже" 21 ноября 2022 года составляла 410,5 рубля за одну акцию (или $6,80 по курсу ЦБ на тот день). Dalliance Services не располагает информацией, что торги ADS Qiwi возобновятся на Nasdaq. Кроме того, компания отмечает существующие ограничения по операциям нерезидентов на "Мосбирже".

В рамках предыдущей оферты, срок которой истек в сентябре 2022 года, миноритарии Qiwi предъявили к выкупу 4 861 390 акций класса В. Dalliance Services выкупила 9,3% акций класса В, что составляет 3,1% голосов. В итоге Солонин стал владеть 10 413 510 акций класса А напрямую и косвенно контролировать 4 861 390 акций класса В. В результате его доля в Qiwi выросла с 66,6% до 69,7% голосов.

В рамках этого (первого) предложения Dalliance Services планировала приобрести до 10 млн акций класса В (19,1% акций класса В, или 15,9% от уставного капитала) по цене $2,5 за одну акцию.

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В номинальной стоимостью 0,0005 евро. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов.