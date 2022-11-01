Правительство РФ исключило из продэмбарго личинок для выращивания угря

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило ввоз стекловидных личинок европейского речного угря, исключив их из-под действия продовольственного эмбарго. Соответствующее постановление подписано 29 октября 2022 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Правительство и ранее выводило из-под продэмбарго посадочный рыбный материал, который используется в РФ для развития аквакультуры. В прошлом году был разрешен ввоз мальков атлантического лосося (семги), форели, камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного, гибрида африканского клариевого сома.

В частности, как сообщалось, решение по гибриду африканского клариевого сома было направлено на реализацию проекта ООО "Амурсталь-Центр" по созданию инновационного рыбоводного комплекса по разведению, производству и переработке рыбы в районе им. Лазо Хабаровского края. На нем в качестве аквакультуры планируется использование мальков именно этого вида рыбы. Срок реализации проекта – до 2026 года. Проектная мощность составляет около 10 тыс. тонн готовой продукции в год.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

В 2014 году запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года – до конца 2017 года, а затем продление стало ежегодным. В октябре этого года указом президента эмбарго было продлено до конца 2023 года.