Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Правительство РФ исключило из продэмбарго личинок для выращивания угря

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило ввоз стекловидных личинок европейского речного угря, исключив их из-под действия продовольственного эмбарго. Соответствующее постановление подписано 29 октября 2022 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Правительство и ранее выводило из-под продэмбарго посадочный рыбный материал, который используется в РФ для развития аквакультуры. В прошлом году был разрешен ввоз мальков атлантического лосося (семги), форели, камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного, гибрида африканского клариевого сома.

В частности, как сообщалось, решение по гибриду африканского клариевого сома было направлено на реализацию проекта ООО "Амурсталь-Центр" по созданию инновационного рыбоводного комплекса по разведению, производству и переработке рыбы в районе им. Лазо Хабаровского края. На нем в качестве аквакультуры планируется использование мальков именно этого вида рыбы. Срок реализации проекта – до 2026 года. Проектная мощность составляет около 10 тыс. тонн готовой продукции в год.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

В 2014 году запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года – до конца 2017 года, а затем продление стало ежегодным. В октябре этого года указом президента эмбарго было продлено до конца 2023 года.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доходы мобилизованных россиян не будут учитывать при назначении соцвыплат их семьям

Херсонскую область с начала эвакуации покинули 80 тыс. жителей

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации введут только для получивших повестку

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации введут только для получивших повестку

Запрет на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до 9 ноября

Что случилось этой ночью: вторник, 1 ноября

Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в РФ

Эксперт Минздрава сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в РФ
Военная операция на Украине

Путин не задумывался, нужен ли указ о завершении мобилизации

Военная операция на Украине

Путин назвал удары РФ по территории Украины "отчасти" ответом на атаку в Севастополе

Олег Тиньков заявил об отказе от российского гражданства

Олег Тиньков заявил об отказе от российского гражданства

Зону эвакуации в Херсонской области увеличивают из-за угрозы прорыва дамбы ГЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });