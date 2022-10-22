На торги Sotheby’s выставят "самый значимый в этом веке" лот Тициана "Венера и "Адонис"

Фото: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby's

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Шедевр XVI века кисти итальянского живописца Тициана будет выставлен на торги в декабре. Как сообщает The Guardian, за картину "Венера и Адонис" на аукционе Sotheby"s планируется выручить до 13,7 млн евро (12 млн фунтов).

Аукционный дом подчеркивает, что это "самая значимая работа Тициана, выставляемая на торги в этом веке".

Полотно представителя эпохи Высокого и Позднего Возрождения - один из вариантов этой картины - изображает сюжет из десятой книги "Метаморфоз" Овидия.

Всего Тициан написал шесть версий этой картины для испанского короля Филиппа II. Изображения богини и ее смертного возлюбленного считались слишком откровенными. Картины находятся в различных музеях по всему миру, включая музей Прадо в Мадриде, Лондонскую Национальную галерею, нью-йоркский музей Метрополитен и др.

Полотно, которое будет выставлено на торги Sotheby"s более двух веков было недоступно широкой публике. Оно принадлежало, в том числе, полководцу принцу Евгению Савойскому и художнику Бенджамину Уэсту.

Картина Тициана изображает богиню Венеру в компании прекрасного юноши Адониса, в которого она влюбилась, после того как ее своей стрелой ранил Купидон. Во время охоты Адониса смертельно ранит вепрь, и богиня находит своего возлюбленного истекающим кровью.