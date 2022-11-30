РФ за 10 месяцев увеличила экспорт продукции АПК в страны Азии на 14%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия за 10 месяцев 2022 года, по предварительным данным, увеличила экспорт продукции АПК в страны Азии (в расчет включены государства Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии) на 14% в стоимостном выражении, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"Отечественный бизнес добился значительного увеличения продаж рыбы и морепродуктов, подсолнечного и рапсового масла, мяса птицы и другой продукции", - говорится в сообщении.

Один из ключевых партнеров - Китай. За 10 месяцев в эту страну отправлено сельскохозяйственных и продовольственных товаров на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Такой рост во многом обусловлен продажами рапсового масла, которые увеличились в 2,2 раза и стали лидирующей категорией в российских поставках на китайский рынок. На втором месте - мороженая рыба, экспорт которой вырос в 1,8 раза.

По мнению экспертов отрасли, на которых ссылается "Агроэкспорт", рост отгрузок рыбной продукции обусловлен восстановлением прямого экспорта в Китай после ограничений, связанных с коронавирусом.

Экспорт продукции АПК в Индию за 10 месяцев вырос в 2,5 раза. Драйвером увеличения стала продукция масложировой отрасли: поставлено более 300 тыс. тонн подсолнечного и почти 50 тыс. тонн соевого масла.

В число стран, кратно нарастивших закупки российского продовольствия, входит и Афганистан. За январь-октябрь отгрузки в эту страну выросли в 2,9 раза. В том числе в 9,7 раза увеличился экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки и в 121 раз - маргарина. В целом за январь-октябрь экспорт отечественной масложировой продукции в Афганистан вырос вдвое в годовом выражении.

Согласно исследованию Asia Food Challenge Report, на которое ссылается центр, за период с 2020 по 2030 год прогнозируется удвоение расходов азиатских потребителей на продукты питания, к началу следующего десятилетия они могут превысить $8 трлн. "Увеличение численности населения, рост доходов, европеизация потребления и урбанизация в странах Азии - все эти факторы способствуют увеличению спроса на экспортируемые Россией продукты питания и будут обеспечивать потенциал в долгосрочной перспективе", - констатирует "Агроэкспорт".