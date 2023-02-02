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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Минсельхоз РФ сообщил о росте экспорта сельхозпродукции в 2022 году почти на 12%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из России вырос к показателю 2021 года почти на 12%, сообщил Минсельхоз.

"Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись российские компании в прошлом году, экспорт в текущих ценах продемонстрировал прирост примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 млн тонн отечественной сельхозпродукции и продовольствия", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В 2021 году экспорт продукции АПК составил $37,1 млрд.

По данным министерства, наибольший вклад в экспорт внесли Волгоградская и Сахалинская области, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Северная Осетия и Дагестан.

Итоги по экспорту были подведены на совещании, которое провел замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. Он выразил уверенность, что экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса будет сохранен, а целевые показатели на 2023 год выполнены в полном объеме, говорится в сообщении.

Минсельхоз Сергей Левин
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