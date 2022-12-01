На поддержку экспорта продукции АПК направят 12,6 млрд рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит 12,6 млрд рублей в уставный капитал Россельхозбанка для поддержки сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

Как сообщает пресс-служба правительства, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дополнительное финансирование позволит экспортерам продукции АПК увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчетами в валюте и сбоем поставок, и в конечном итоге добиться увеличения экспорта сельхозпродукции", - говорится в пресс-релизе.

Согласно распоряжению, предоставленные средства позволят до конца 2023 года реализовать экспортные проекты на 34 млрд рублей, до конца 2024 года – на 68 млрд рублей.