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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

На поддержку экспорта продукции АПК направят 12,6 млрд рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит 12,6 млрд рублей в уставный капитал Россельхозбанка для поддержки сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

Как сообщает пресс-служба правительства, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дополнительное финансирование позволит экспортерам продукции АПК увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчетами в валюте и сбоем поставок, и в конечном итоге добиться увеличения экспорта сельхозпродукции", - говорится в пресс-релизе.

Согласно распоряжению, предоставленные средства позволят до конца 2023 года реализовать экспортные проекты на 34 млрд рублей, до конца 2024 года – на 68 млрд рублей.

Россельхозбанк АПК
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