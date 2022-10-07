Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

НРД ждет в октябре разрешения Бельгии и Люксембурга разморозить несанкционные активы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (входит в группу "Мосбиржи") в сентябре после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий Минфинов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов.

Получить общее разрешение НРД рассчитывает в октябре, говорится в информации Клуба защиты прав инвесторов, который 12 октября собирается провести внеочередное заседание, на котором планируется обсудить процедуру получения индивидуальных лицензий инвесторов в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 6 октября и в рамках поданного НРД запроса в Минфины Бельгии и Люксембурга.

Из разъяснения Еврокомиссии, которое было опубликовано в четверг в составе очередного санкционного пакета, следует, что власти отдельных Евросоюза могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года.

НРД Мосбиржа Бельгия Люксембург Минфин Еврокомиссия Euroclear
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с конца апреля

Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,4% до $540,7 млрд

Основанные в Китае криптобиржи Binance и Huobi не вводили новых ограничений для россиян

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });