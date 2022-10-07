НРД ждет в октябре разрешения Бельгии и Люксембурга разморозить несанкционные активы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (входит в группу "Мосбиржи") в сентябре после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий Минфинов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов.

Получить общее разрешение НРД рассчитывает в октябре, говорится в информации Клуба защиты прав инвесторов, который 12 октября собирается провести внеочередное заседание, на котором планируется обсудить процедуру получения индивидуальных лицензий инвесторов в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 6 октября и в рамках поданного НРД запроса в Минфины Бельгии и Люксембурга.

Из разъяснения Еврокомиссии, которое было опубликовано в четверг в составе очередного санкционного пакета, следует, что власти отдельных Евросоюза могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года.