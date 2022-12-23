Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Самой обсуждаемой новостью уходящей недели стал возможный уход Илона Маска с поста главы Twitter. Миллиардер решил подчиниться мнению большинства пользователей соцсети, но пока не нашел себе замену. Существенный прогресс наметился в деле о передаче данных пользователей Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной - ИФ) компании Cambridge Analytica - Meta согласилась выплатить $725 млн для урегулирования скандала. Американский Micron и китайская Xiaomi планируют сокращения, а Apple продолжает решать вопрос переноса производства из Китая.

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Большинство пользователей Twitter Inc., принявших участие в опросе владельца и председателя совета директоров компании Маска, проголосовали за его уход с поста главы Twitter.

За 12 часов, пока опрос был открыт, 57,5% пользователей проголосовали за отставку Маска и 42,5% - против. Всего в опросе приняли участие более 17,5 млн человек.

До начала голосования Маск заявлял, что "подчинится результатам этого опроса".

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на исследование некоммерческой группы по защите цифровых прав Accountable Tech сообщило, что результаты опросов в Twitter могут быть сгенерированы ботами: десятки тысяч голосов в соцсети можно купить менее чем за $100. Это вызывает сомнения в достоверности таких опросов и в том, насколько они убедительны для определения будущего одной из самых влиятельных соцсетей, подчеркивает Bloomberg.

Тем не менее Маск на неделе заявил, что уйдет с поста генерального директора Twitter, как только найдет кого-то другого, "достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу", передает The Washington Post. Миллиардер планирует сохранить контроль над командами разработчиков программного обеспечения и серверов.

Meta выплатит $725 млн для урегулирования скандала с Cambridge Analytica

Компания Meta Platforms Inc., владеющая Facebook, согласилась заплатить $725 млн для урегулирования давнего судебного процесса о передаче соцсетью пользовательских данных исследовательской фирме Cambridge Analytica, сообщает Bloomberg.

Предлагаемое урегулирование, о котором было объявлено на судебном заседании в четверг, разрешит давний судебный спор в отношении Facebook. Соцсеть обвиняли в передаче британской компании Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей. Планируемое соглашение потребует одобрения федерального судьи.

В Meta заявили, что компания добивалась урегулирования спора, поскольку "это отвечает интересам ее сообщества и акционеров".

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн

Бывшего главного исполнительного директора криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида в четверг освободили под залог в $250 млн.

Судебный процесс проходил в Нью-Йорке. По условиям соглашения, Банкман-Фрид должен проживать в доме своих родителей в городе Пало-Альто (штат Калифорния), здание будет обеспечением залога. Он также отдал свой паспорт и будет находиться под электронным наблюдением. Следующее заседание состоится в Нью-Йорке 3 января 2023 года.

Банкман-Фрид обвиняется в мошенничестве, манипулировании ценами на криптовалюты и отмывании денег. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает 115 лет лишения свободы.

Бывшие главный исполнительный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и технический директор FTX Trading Ltd. Цзысяо Ван, сотрудничавшие с Банкманом-Фридом, признали свою вину.

Micron объявил о массовых сокращениях

Крупнейший американский производитель чипов памяти Micron Technology Inc. намерен уволить 10% сотрудников из-за падения спроса на свою продукцию, сообщает Bloomberg.

Агентство поясняет, что на фоне растущей инфляции и неопределенности в экономике потребители отложили покупку персональных компьютеров и смартфонов. Из-за этого производители гаджетов - основные покупатели чипов памяти - столкнулись с переизбытком компонентов и снизили объем заказов.

В Micron заявили, что в отрасли наблюдается худший дисбаланс между спросом и предложением за последние 13 лет. Компания ожидает, что объемы запасов вернутся к нормальным показателям к середине 2023 года, а выручка производителя чипов улучшится во второй половине года.

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. сократит 10% рабочих мест, чтобы урезать расходы после падения выручки и прибыли в течение трех кварталов подряд.

Сокращения затронут множество подразделений, в том числе ключевой для компании бизнес по производству смартфонов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение обращение сооснователя и главы Xiaomi Лэй Цзюня к сотрудникам.

Компанию также покинут три ключевых топ-менеджера, включая ее президента Ван Сяна.

Текущий год оказался довольно сложным для технологического сектора Китая, который столкнулся с жестким регулятивным давлением, результатом которого стало падение доходов.

Amazon урегулировал антимонопольные претензии Еврокомиссии

Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. сообщил, что урегулировал с Еврокомиссией два антимонопольных дела, открытых против него регулятором в связи с практиками компании в сфере онлайн-торговли.

Amazon не станет платить штраф, однако изменит практики, которые, по мнению ЕК, наносят ущерб независимым продавцам, работающим на платформе американской компании.

В заявлении Amazon отмечается, что компания "по-прежнему не согласна с некоторыми заключениями ЕК", но предпочла "конструктивно сотрудничать с регулятором, чтобы иметь возможность продолжать работать в Европе и поддерживать 225 тысяч европейских предприятий малого и среднего бизнеса, продающих товары через платформу компании".

В ноябре 2020 года европейский регулятор предъявил Amazon обвинения в том, что компания систематически пользовалась данными сторонних продавцов, работающих на ее онлайн-платформе, в интересах собственного розничного бизнеса, который напрямую конкурирует с ними.

Epic Games заплатит $520 млн штрафа за нарушение законодательства

Производитель игры Fornite Epic Games Inc. заплатит 520 млн долларов в виде штрафов и компенсаций потребителям за нарушение закона о персональных данных и сборе нежелательной оплаты, передает Bloomberg со ссылкой на заявление Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Epic заплатит $275 млн за сбор информации о детях в возрасте до 13 лет без разрешения родителей. Это самый крупный штраф за нарушение конфиденциальности, который выдавала FTC.

Еще $245 млн Epic Games заплатит за использование уловок и интерфейса, который побуждает игроков донатить прямо в Fornite.

Fortnite насчитывает более 400 млн пользователей, что делает ее одной из самых популярных видеоигр в мире.

Apple намерена перенести производство части MacBook во Вьетнам

Американская Apple Inc. в следующем году может перенести производство части ноутбуков MacBook во Вьетнам, сообщил телеканал CNBC.

Такое решение обусловлено стремлением Apple расширить географию производства, поскольку Китай столкнулся с торговой напряженностью с США и сбоями в цепочке поставок.

Выпуском компьютеров, как ожидается, займется партнер компании по сборке Foxconn. Производство может начаться уже в мае 2023 года.