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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Автоконцерн Stellantis получил рекордную чистую прибыль в 2022 году

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV завершил 2022 год с рекордной чистой прибылью, в связи с чем намерен увеличить дивиденды и запустить программу обратного выкупа акций на 1,5 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе Stellantis, чистая прибыль в минувшем году выросла на 26%, до 16,78 млрд евро по сравнению с 13,35 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль без учета разовых факторов повысилась на 29%, до 23,32 млрд евро, выручка - на 18%, до 179,59 млрд евро.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Stellantis на уровне 16,23 млрд евро. Консенсус-прогноз для скорректированной операционной прибыли составлял 22,76 млрд евро, для выручки - 176,19 млрд евро.

Продажи электромобилей Stellantis в минувшем году выросли на 41%, до 288 тыс. В настоящее время на рынке представлены 23 модели электромобилей концерна, и он намерен увеличить их число до 47 к концу 2024 года.

Stellantis планирует направить 4,2 млрд евро на выплату дивидендов (1,34 евро на акцию), а также выкупить собственные акции на сумму до 1,5 млрд евро до конца 2023 года. Годом ранее дивидендные выплаты составили 3,3 млрд евро.

Автоконцерн был образован в начале 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group.

Акции Stellantis прибавляют в цене 2% на торгах в Милане в среду. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 5%.

Stellantis
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