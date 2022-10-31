Китайское СП Stellantis и Guangzhou Automobile объявит о банкротстве

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Stellantis NV и китайская Guangzhou Automobile Group сворачивают совместное предприятие в КНР GAC Fiat Chrysler Automobiles (GAC-FCA), которое было убыточным, сообщила пресс-служба европейского автопроизводителя.

Решение утвердили оба участника СП, GAC-FCA объявит о банкротстве, говорится в пресс-релизе.

Stellantis полностью списала стоимость инвестиций в GAC-FCA, выпускающее автомобили бренда Jeep, в первом полугодии 2022 года.

В июле европейский концерн сообщал, что намерен сфокусироваться на поставках в Китай автомобилей Jeep, выпущенных за пределами КНР.