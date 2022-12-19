Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

РФ и Белоруссия согласовали все основные параметры ценообразования в сфере энергетики

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия согласовали основные параметры ценообразования в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров.

Он напомнил, что Россия поставляет нефть и газ "на весьма выгодных, преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер нашего партнерства, является серьезной мерой поддержки белорусской экономики".

Путин заметил, что обсуждались ценовые параметры в сфере энергетики. "Я думаю, что мы сейчас с Александром Григорьевичем, вдвоем когда с глазу на глаз беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры, такие чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы", - подытожил глава российского государства.

Владимир Путин Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" 17 декабря обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" 17 декабря обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Henkel выделит бизнес в России в независимую компанию Lab Industries

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });