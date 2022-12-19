Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Лукашенко сообщил, что Белоруссия согласовала с РФ фиксированную цену на газ в 2023 г.

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия согласовали фиксированную цену на газ в 2023 году и механизм ценообразования на ближайшие три года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года. Цена на российский газ на следующий год для Беларуси фиксированная и выгодная", - сказал Лукашенко на брифинге в понедельник в Минске после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в ближайшее время правительства двух стран формализуют достигнутые договоренности.

Перед переговорами президентов вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что России и Белоруссии удалось сблизить позиции по проблематике газового рынка, но ряд моментов осталось решить лидерам двух стран.

"У нас есть союзная программа по созданию общего газового рынка, и мы вели переговоры с коллегами. В принципе, сильно сблизили позиции. Есть моменты, которые требуют внимания глав государств", - сказал Оверчук журналистам.

"Минск традиционно хочет, чтобы цена (на газ) была близка к российской", - отметил он.

Белоруссия с апреля этого года перешла на расчеты за газ в российских рублях, однако цену поставок Минск и Москва не разглашают. До этого, в 2021 году и начале 2022 года, Белоруссия платила $128,52 за 1 тыс. кубометров.

Президент Белоруссии на совещании с правительством 16 декабря заявил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией "сорваны". При этом белорусская сторона настаивает на равных с РФ условиях для работы субъектов хозяйствования в сфере ценообразования на газ, подчеркивал он.

Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" 17 декабря обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" 17 декабря обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Henkel выделит бизнес в России в независимую компанию Lab Industries

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });