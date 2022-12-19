Лукашенко сообщил, что Белоруссия согласовала с РФ фиксированную цену на газ в 2023 г.

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия согласовали фиксированную цену на газ в 2023 году и механизм ценообразования на ближайшие три года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года. Цена на российский газ на следующий год для Беларуси фиксированная и выгодная", - сказал Лукашенко на брифинге в понедельник в Минске после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в ближайшее время правительства двух стран формализуют достигнутые договоренности.

Перед переговорами президентов вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что России и Белоруссии удалось сблизить позиции по проблематике газового рынка, но ряд моментов осталось решить лидерам двух стран.

"У нас есть союзная программа по созданию общего газового рынка, и мы вели переговоры с коллегами. В принципе, сильно сблизили позиции. Есть моменты, которые требуют внимания глав государств", - сказал Оверчук журналистам.

"Минск традиционно хочет, чтобы цена (на газ) была близка к российской", - отметил он.

Белоруссия с апреля этого года перешла на расчеты за газ в российских рублях, однако цену поставок Минск и Москва не разглашают. До этого, в 2021 году и начале 2022 года, Белоруссия платила $128,52 за 1 тыс. кубометров.

Президент Белоруссии на совещании с правительством 16 декабря заявил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией "сорваны". При этом белорусская сторона настаивает на равных с РФ условиях для работы субъектов хозяйствования в сфере ценообразования на газ, подчеркивал он.