Подписано соглашение по выстраиванию системы планирования в Союзном государстве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства и информационном взаимодействии по экономическим вопросам, сообщил министр экономики Белоруссии Александр Червяков.

"Подписанное соглашение заложило прочный фундамент для выстраивания полноценной системы союзного планирования на кратко-, средне- и долгосрочные периоды. Для бизнеса наших стран важен стратегический горизонт планирования, нужны индикаторы развития экономик. Определенность в этих вопросах значительно упростит и ускорит процессы формирования бизнес-планов, финансовых моделей развития производств и инвестпроектов", - цитирует министра в понедельник госагентство БелТА.

"Успешная реализация соглашения станет очередным шагом для повышения эффективности макроэкономической политики, будет способствовать формированию единых принципов функционирования экономик наших государств и обеспечению их эффективного взаимодействия в рамках Союзного государства", - отметил глава Минэкономики Белоруссии.

Ранее в понедельник Червяков сообщил о том, что подготовлены изменения в закон Белоруссии "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития".

"Новшества предполагают формирование трехлетнего прогноза с целью перехода на трехлетнее бюджетирование, как это уже происходит в Российской Федерации. Формирование прогнозных и программных документов на основе согласованных макроэкономических показателей позволит более объективно разрабатывать планы и программы развития отраслей, сфер деятельности и комплексы мер по стимулированию экономики", - сказал Червяков.