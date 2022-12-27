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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Минфин поддерживает криптовалютные расчеты для экспортеров в рамках пилотного режима

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минфин выступает за любое поступательное движение в вопросе легализации расчета в криптовалютах для экспортеров в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), но нужно выработать механизм, позволяющий быстро обменивать цифровые валюты на фиат, так как из-за волатильности сложно зафиксировать стоимость товаров, заявил глава Минфина Антон Силуанов на итоговом брифинге.

"Я только за любой движ в этом направлении. Если ЦБ согласен на "пилот" с экспортерами, то - отлично", - сказал он, комментируя возможность расчетов в криптовалюте для экспортеров.

"Риски только у экспортеров наших, волатильности криптовалют. Надо их купировать и делать это быстро, чтобы волатильность не смогла повлиять на стоимость товаров. С другой стороны, надо иметь инструменты выхода в фиат из этих валют. А в какие валюты - в этом направлении нужно будет отработать этот механизм", - добавил Силуанов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк допускает возможность использования криптовалют для расчетов внутри РФ, но только в рамках разрабатываемого экспериментального правового режима в качестве поддержки экспортеров. "Мы считаем, что в рамках экспериментального правового режима и через уполномоченную организацию возможно рассматривать сделки внутри страны, но для этого должен быть принят соответствующий закон", - сказала она в ходе пресс-конференции 16 декабря.

"Единственное, для чего ЭПР, в случае советующего закона, будет доступен, это для того, чтобы использовать криптоактивы для поддержки внешнеэкономической деятельности", - отметил также зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков тоже ранее подтверждал "Интерфаксу", что в рамках создаваемого ЭПР можно будет продавать валюту экспортерам, но не всем, а тем, которые будут соответствовать определенным критериям. "Скорее всего, мы пойдем по пути выработки каких-то критериев к компаниям, которые будут работать в этом режиме ЭПР", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам и ЦБ до 19 декабря согласовать позицию по использованию цифровых валют в международных расчетах.

Поправки в закон об экспериментальных правовых режимах, которые позволят российским компаниям рассчитываться за экспортные поставки в криптовалюте, могут быть приняты до конца января, в этом же законе может быть прописана процедура налогообложения при оплате за экспорт в цифровых валютах, заявлял ранее Аксаков.

Легализация расчетов за экспортные поставки в криптовалюте вынуждает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс для того, чтобы компании в своих налоговых декларациях легально могли отображать расчеты в цифровых валютах.

Антон Силуанов Минфин РФ
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