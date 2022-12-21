Минфин перевыполнил первоначальный план заимствований на 2022 год

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российский Минфин перевыполнил первоначальный план заимствований на 2022 год путем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в размере 3,26 трлн рублей, разместив с начала года гособлигации на общую сумму 3,281 трлн рублей по номиналу.

Основной объем размещений ОФЗ пришелся на четвертый квартал 2022 года (3,143 трлн рублей), в то время как за первые три квартала Минфину удалось продать бумаги лишь на 138,08 млрд рублей по номиналу, причем в течение семи месяцев (с середины февраля по середину сентября) первичные аукционы по размещению гособлигаций вообще не проводились.

План заимствований был выполнен в основном за счет высокого спроса внутренних инвесторов на облигации с плавающей ставкой: в октябре-декабре были полностью размещены новые выпуски ОФЗ-ПК серий 29023 и 29022 на сумму 1 трлн рублей каждый, а также флоатер 29021 на 0,5 трлн рублей по номиналу (на эти три выпуска пришлось более 76% от общего объема размещений за год).

Исторический рекорд привлечения денежных средств за один аукционный день был установлен 16 ноября, когда Минфин на трех аукционах продал ОФЗ на общую сумму 823,02 млрд рублей по номиналу при общем спросе чуть более 1,195 трлн рублей. При этом объем размещения на втором аукционе также составил рекордную для одного аукциона величину - 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей. Таким образом, Минфин побил предыдущий рекорд размещения ОФЗ как на одном аукционе, так и за весь аукционный день, установленный 28 октября 2020 года, когда Минфину на двух аукционах удалось продать бумаги на 436,558 млрд рублей по номиналу.

Второй по объему размещения показатель был зафиксирован 7 декабря; в этот день Минфин разместил на трех аукционах ОФЗ на сумму 808,778 млрд рублей, лишь немного уступив рекорду 16 ноября. При этом общий спрос на всех трех аукционах составил рекордную величину - 1,198 трлн рублей. Как и ранее, основным спросом у инвесторов пользовались облигации с плавающей ставкой - на одном из аукционов был продан весь выпуск ОФЗ-ПК на сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 910,741 млрд рублей (таким образом, был повторен рекорд размещения на одном аукционе, установленный тремя неделями ранее).

В утвержденном чуть более года назад трехлетнем федеральном бюджете объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в 2022 году планировался на уровне 2,199 трлн рублей, в 2023 году - 2,664 трлн рублей, в 2024 году - 2,672 трлн рублей. На погашение ОФЗ планировалось направить 1,06 трлн рублей в 2022 году, 771,9 млрд рублей в 2023 году и 1,45 трлн рублей в 2024 году. Таким образом, валовый объем привлечения в 2022 году должен был составить 3,26 трлн рублей.