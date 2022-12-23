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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Он допустил всплески из-за локальных дефицитов

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Волатильность цен на нефть сорта Brent в следующем году сохранится, скорее всего котировки будут колебаться вокруг текущих значений, но при этом возможны локальные всплески из-за созданных нерыночными мерами дефицитов, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я думаю, сегодня цена (около $80 за баррель - ИФ) отражает реальную ситуацию", - сказал Новак в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Недавно была цена в $100/баррель, опускалась до $70 за баррель, то есть существует такая волатильность. Я думаю, в пределах этого диапазона, возможно, и будут колебаться цены в следующем году", - заявил вице-премьер.

При этом он отметил, что влияние на ценообразование могут оказать меры нерыночного регулирования.

"Мы не знаем тех "черных лебедей", которые могут повлиять на это. Те действия европейцев, которые носят популистский характер, в том числе вмешательство в рыночные инструменты, - это все может мешать рыночному ценообразованию, будут какие-то, скорее всего, и всплески, возможно. Ввиду отдельных дефицитов на рынках", - добавил вице-премьер, напомнив о вступлении в силу эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля.

"Это очень такой неопределенный момент с точки зрения того, чем заместит Европа российские нефтепродукты. Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, ну а Европе придется потрудиться, чтобы найти и покрыть свой дефицит возникающий. При этом, возможно, что цены значительно могут взлететь на нефтепродукты на европейском рынке", - заявил Новак.

Александр Новак Brent
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