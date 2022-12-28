Brent подешевела до $82,8 за баррель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду в связи с ослаблением оптимизма трейдеров в отношении роста спроса в Китае после смягчения карантинных ограничений.

К 18:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,54 (1,83%), до $82,79 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,46 (1,84%), до $78,07 за баррель.

За решением Пекина отменить часть ковид-ограничений последовал скачок заболеваемости COVID-19 в стране.

"Может пройти несколько недель, если не месяцев, пока спрос на нефть в Китае полностью восстановится, - отмечает аналитик XM Раффи Бояджан. - Цены на нефть опускаются в среду, поскольку инвесторы пересматривают свои оценки в отношении перспектив спроса".

"Кроме того, у трейдеров были опасения, что Россия объявит о гораздо более жестких ограничениях для экспорта нефти и нефтепродуктов, чем это оказалось на самом деле", - цитирует эксперта Market Watch.

Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, запрещает экспорт, если контракты предусматривают price cap. Запрет на поставки российской нефти по контрактам с ценовым потолком вступает в силу с 1 февраля 2023 года.