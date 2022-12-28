Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Brent подешевела до $82,8 за баррель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду в связи с ослаблением оптимизма трейдеров в отношении роста спроса в Китае после смягчения карантинных ограничений.

К 18:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,54 (1,83%), до $82,79 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,46 (1,84%), до $78,07 за баррель.

За решением Пекина отменить часть ковид-ограничений последовал скачок заболеваемости COVID-19 в стране.

"Может пройти несколько недель, если не месяцев, пока спрос на нефть в Китае полностью восстановится, - отмечает аналитик XM Раффи Бояджан. - Цены на нефть опускаются в среду, поскольку инвесторы пересматривают свои оценки в отношении перспектив спроса".

"Кроме того, у трейдеров были опасения, что Россия объявит о гораздо более жестких ограничениях для экспорта нефти и нефтепродуктов, чем это оказалось на самом деле", - цитирует эксперта Market Watch.

Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, запрещает экспорт, если контракты предусматривают price cap. Запрет на поставки российской нефти по контрактам с ценовым потолком вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Brent WTI Китай Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам среды

Темпы падения оборота розничной торговли РФ в ноябре замедлились до 7,9%

Темпы падения оборота розничной торговли РФ в ноябре замедлились до 7,9%

Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Миллер заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

В Японии снова закроется криптовалютная биржа Kraken

В Японии снова закроется криптовалютная биржа Kraken

Снижение ВВП РФ за 11 месяцев составило около 2%, безработица в ноябре снизилась до 3,7%

Снижение ВВП РФ за 11 месяцев составило около 2%, безработица в ноябре снизилась до 3,7%

Количество созданных в Москве компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных

Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza допустил продажу российского бизнеса

ХКФ банк вышел из акционеров казахстанского Home Credit Bank

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });