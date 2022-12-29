Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк "Открытие", на этой неделе сменивший собственника, сообщил об изменениях в составе руководства.

31 декабря правление банка покидают Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева.

Банк не сообщил, кто останется работать в правлении. Актуальная информация о менеджменте "Открытия" перестала раскрываться после его попадания в санкционные списки западных стран.

ЦБ РФ во вторник сообщил, что продал ВТБ 100% банка "Открытие" за 340 млрд рублей.

Сразу после объявления о сделке ВТБ заявлял, что Задорнов с 1 января 2023 года покинет пост главы "Открытия". Вместо него банк возглавит бывший руководитель Юникредит банка и экс-зампред ЦБ Михаил Алексеев. ВТБ также сообщил, что в составе правления "Открытия" будут большие изменения.

Менеджмент ВТБ ожидает, что "Открытие" просуществует еще 1-1,5 года, потом его бренд исчезнет.