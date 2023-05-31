"Норникель" допустил перенос сроков реализации проекта Южный кластер

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Норникель" к концу 2023 года может представить инвестпрограмму, пересмотренную с учетом появившихся в 2022 году сложностей с поставкой оборудования и технологий. Пересмотр коснется сроков реализации ряда проектов, в том числе Южного кластера.

Об этом директор департамента по работе с инвесторами "Норникеля" Михаил Боровиков сообщил в ходе подкаста с аналитиком "Моих инвестиций".

По его словам, "масштабная программа инвестиций в горные проекты... сейчас находится на пересмотре".

"Сейчас мы находимся в финальной стадии пересмотра нашей инвестпрограммы. Обновленную [инвестпрограмму] мы покажем, я думаю, к концу этого года, - сообщил директор департамента. - Это не значит, что мы от них [инвестиций] полностью отказываемся. Мы продолжаем считать, что нам нужно продолжать эксплуатировать то прекрасное рудное тело, которое нам досталось, и производить металлы, которые будут востребованы и через 5, и через 10 лет. Другой вопрос - какие сейчас будут сроки".

Боровиков отдельно упомянул проект Южный кластер ("Медвежий ручей").

"По Южному кластеру, который на пике будет производить дополнительно 700 тыс. унций (дополнительно к 2,5 млн унций, которые мы производим сейчас), мы планировали запустить этот проект на полную мощность в 2024-25 годах изначально. Но естественно события 2022 года серьезно осложнили наши планы: это связано как с поставкой оборудования, так и с некоторым технологиями как для "горы", так и для перерабатывающих мощностей", - сказал Боровиков.

При этом он отметил, что "Норникель" по-прежнему нацелен на раскрытие дополнительной стоимости для акционеров в производстве металлов, особенно с учетом того, что у компании самая низкая себестоимость в отрасли. Этот фактор на фоне роста процентных ставок и стоимости фондирования (примерно в 2,5 раза) станет ярким конкурентным преимуществом, считает представитель "Норникеля".

Ранее "Норникель" уже сообщал, что из-за проблем с комплектующими вынужден сдвинуть сроки реализации двух крупных проектов - строительства третьего плавильного комплекса на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) и новой Норильской обогатительной фабрики (НОФ-2). Строительство НОФ-2 планировалось начать в районе 2027 года, но сейчас срок, видимо, сдвигается на 2029 год. Запуск третьего плавильного агрегата НМЗ вместо 2025-26 годов смещается в район 2029 года, говорил старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов.

Проект развития добычи на месторождениях Южного кластера, руды которого беднее талнахских, взаимосвязан с расширением обогатительных и плавильных мощностей. На этих месторождения планировалось увеличить добычу с 2-3 млн тонн до 9 млн тонн руды к 2027-28 годам, нарастив к этому времени производство на 800 тысяч унций платиноидов, 13 тысяч тонн никеля и 20 тысяч тонн меди в год.