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Заводы "Норникеля" оштрафованы на 2 млн руб. за нарушения промбезопасности

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Норильска в Красноярском крае выявила нарушения законодательства о промышленной безопасности на двух металлургических заводах, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в СФО.

"Установлено, что вопреки требованиям закона на Надеждинском металлургическом заводе им. Б.И. Колесникова и Медном заводе (входят в Заполярный филиал компании "Норникель" - ИФ) допускалась эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, входящих в состав опасных производственных объектов, находящихся в аварийном состоянии. В ряде случаев отсутствовали заключения экспертизы промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Прокурором города внесены представления руководителям организаций с требованием об устранении нарушений закона, по его постановлениям виновные юридические лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (грубые нарушения требований промышленной безопасности) в виде штрафов на общую сумму 2 млн рублей.

"После вмешательства прокуратуры проведены работы по устранению нарушений закона на аварийных объектах", - говорится в сообщении.

Фактическое устранение иных недостатков и исполнение административного наказания находятся на контроле прокуратуры.

Норильск Норникель

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