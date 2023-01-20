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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Криптовалютный брокер Genesis инициировал процедуру банкротства, став очередной жертвой кризиса в секторе, вызванного крахом биржи FTX.

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Genesis подал иск в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Это позволяет компании продолжать работу в период реструктуризации операций.

Genesis и его материнская компания Digital Currency Group вели переговоры с кредиторами с ноября.

"Реструктуризация в судебном порядке является наиболее эффективным способом сохранить активы и добиться наилучшего результата для всех заинтересованных сторон", - заявил временно исполняющий обязанности CEO Genesis Дерар Ислим.

В документах, поданных компанией в суд, говорится, что число ее кредиторов превышает 100 тысяч, а ее задолженность перед 50 крупнейшими клиентами - около $3,4 млрд. При этом как сумма активов Genesis, так и обязательств, обозначена в $1-10 млрд.

Ранее январе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала судебный иск против Genesis Global Capital и Gemini Trust Company, посчитав, что созданная ими криптовалютная кредитная схема нарушает права инвесторов.

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Программа Gemini Earn позволяла клиентам криптовалютной биржи Gemini одалживать активы Genesis под ставку, достигавшую 8%. Gemini получала комиссионные за организацию займа, размер которых доходил до 4,29%, утверждает SEC. По мнению регулятора, Genesis следовало зарегистрировать продукт, что потребовало бы от нее раскрытие клиентам детальной финансовой информации.

Genesis и Gemini начали предлагать участие в программе индивидуальным инвесторам в феврале 2021 года и сумели привлечь криптовалютные активы сотен тысяч инвесторов на миллиарды долларов.

В ноябре 2022 года Genesis неожиданно остановила вывод средств участников программы, поскольку не смогла выполнить их запросы, резко увеличившиеся после краха криптовалютной биржи FTX. На тот момент в программе Gemini Earn были задействованы активы 340 тысяч инвесторов на общую сумму $900 млн, свидетельствуют данные SEC.

19 января другой криптовалютный кредитор - Nexo Capital - согласился выплатить $45 млн для урегулирования претензий SEC, связанных с отсутствием регистрации аналогичного продукта, продвигавшегося компанией.

Genesis Digital Currency Group США FTX Нью-Йорк Дерар Ислим SEC Gemini Trust Nexo Capital
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